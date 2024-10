PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher nehmen Wohnungen von Seniorenresidenz ins Visier +++ Bei Auffahrunfall verletzt

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher nehmen Wohnungen von Seniorenresidenz ins Visier, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Donnerstag, 17.10.2024, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in Geisenheim in gleich zwei Wohnungen einer Seniorenresidenz ein. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr suchten die Einbrecher das Gelände in der Rüdesheimer Straße auf und betraten unbemerkt eines der Mehrfamilienhäuser, in denen sich Seniorenwohnungen befinden. Im Gebäude bahnten sie sich einen Weg in das dritte beziehungsweise vierte Obergeschoss und brachen hier die jeweiligen Wohnungstüren mit Hilfe eines Werkzeugs auf. Anschließend betraten und durchsuchten sie die beiden Wohnungen und nahmen Schmuck an sich, mit dem sie das Weite suchten. An den Türen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Bei Auffahrunfall verletzt,

Rüdesheim am Rhein, Rheinstraße, Donnerstag, 17.10.2024, 14:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag hatte ein Verkehrsunfall in Rüdesheim für einen Beteiligten eine Verbringung ins Krankenhaus zur Folge. Um 14:20 Uhr befuhren ein 68-jähriger BMW-Fahrer und ein 69-jähriger Motorradfahrer in dieser Reihenfolge die Rheinstraße in Richtung Assmannshausen. In Höhe der Drosselgasse bremste der Autofahrer ab, was der Zweiradfahrer zu spät registrierte und auf seinen Vordermann auffuhr. Bei dem Zusammenstoß von Motorrad und Auto verletzte sich der Motorradfahrer und musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell