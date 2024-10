PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Vor Kerbefeier zusammengeschlagen +++ Motorrad zwingt Wohnmobil zum Ausweichen - Fahrer flüchtet +++ Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet +++ Kontrolle wird 20-Jährigem zum Verhängnis

1. Vor Kerbefeier zusammengeschlagen, Hohenstein-Holzhausen über Aar, Am Kindergarten, Sonntag, 20.10.2024, 21:00 Uhr

(fh)Am Sonntagabend wurde der Besucher einer Kerbefeier in Holzhausen über Aar von mehreren Personen attackiert und verletzt. Den Angaben des 30-jährigen Geschädigten nach habe er sich gegen 21:00 Uhr im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses aufgehalten, als er unvermittelt von mehreren Personen zu Boden geschlagen und dort getreten worden sei. Dabei sollen die Angreifer auch mit Gegenständen nach ihm geschlagen haben. Anschließend seien die Täter geflüchtet und der 30-Jährige ging nach Hause, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Noch in der Nacht konnten im Rahmen der ersten Ermittlungen zwei mutmaßliche Beteiligte ausfindig gemacht werden. Die beiden alkoholisieren Männer im Alter von 25 Jahren müssen sich nun in einem Verfahren verantworten.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an. Hinweise in der Sache werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

2. Motorrad zwingt Wohnmobil zum Ausweichen - Fahrer flüchtet, Bundesstraße 260, Schlangenbad-Wambach, Bundesstraße 260, Sonntag, 20.10.2024, 16:20 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag hat der Überholvorgang eines Motorradfahrers bei Schlangenbad-Wambach einen Unfall provoziert. Der Zweiradfahrer flüchtete. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Wohnmobil die Bundesstraße 260 von Bad Schwalbach in Richtung Schlangenbad-Wambach. In Höhe eines Feuerwehrgerätehauses am Ortseingang von Wambach kam dem Wohnmobil ein Motorrad entgegen, welches einen vorausfahrenden Pkw überholt haben und dabei auf die Spur des Wohnmobils geraten sein soll. Dieses Überholmanöver habe den 58-Jährigen zum Ausweichen gezwungen, sodass er mit einer Leitplanke und einer Ampelanlage kollidierte. Der Motorradfahrer, welcher dunkel gekleidet und auf einem dunklen Bike unterwegs gewesen sein soll, fuhr in Richtung Bad Schwalbach davon. Das überholte Fahrzeug wurde als kleiner weißer Pkw beschrieben. An Wohnmobil, Leitplanke und Ampel entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht nun den verantwortlichen Zweiradfahrer oder Zeuginnen bzw. Zeugen des Unfalls. Ebenso der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Pkw wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 bei der Polizeistation Bad Schwalbach zu melden.

3. Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet, Taunusstein-Hahn, Goethestraße, Samstag, 19.10.2024, 00:10 Uhr bis 09:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde ein in Taunusstein-Hahn geparkter Pkw beschädigt. Von dem Verursacher oder der Verursacherin fehlt bislang jede Spur. Kurz nach Mitternacht hatten die Besitzer eines schwarzen VW Tiguan ihren Pkw entgegen der Fahrtrichtung in der Goethestraße abgestellt. Als sie am Morgen, gegen 09:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrten, wies dieses an der zur Straße gewandten Beifahrerseite mehrere Schäden im Bereich des Frontscheinwerfers und vorderen Tür auf. Wann und wie sich der Unfall zugetragen hat, ist bislang nicht bekannt. Eine verantwortliche Person gab sich auch noch nicht zu erkennen.

Demnach bittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

4. Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 3 bei Niedernhausen wird einem 20-Jährigen zum Verhängnis, Gemarkung Niedernhausen, Bundesautobahn 3 Richtung Frankfurt, Sonntag, 20.10.2024, 20:30 Uhr

(RC) Am Sonntag zog eine Streife der Autobahnpolizei Wiesbaden auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt einen weißen Mercedes Transporter aus dem Verkehr, was für den Fahrzeugführer mehrere Strafanzeigen zur Folge hatte.

Um 20:30 Uhr fiel der 20-jährige Fahrer des weißen Mercedes Transporters auf der Bundesautobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Idstein und Niedernhausen auf, weil er eine unsichere Fahrweise an den Tag legte und Schwierigkeiten hatte, die Fahrspur zu halten. In der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich mehrere hundert Kilogramm an Lachgas, CBD und Tabakwaren ohne Steuerbanderolen auf der Ladefläche des Transporters befanden. Der 20-Jährige konnte keinen Lieferschein vorlegen und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft der Ladung. Aus diesem Grund wurden die transportierten Waren vorläufig sichergestellt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Demzufolge wurde er auf die Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Anzeigen gefertigt wurden. Die Ermittlungen über die Herkunft der transportierten Waren dauern noch an.

