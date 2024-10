PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Erdgeschosswohnung von Einbrechern betreten +++ Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße - Mehrere Verletzte +++ Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

1. Erdgeschosswohnung von Einbrechern betreten, Kiedrich, Eltviller Straße, Montag, 21.10.2024, 10:00 Uhr bis Dienstag, 22.10.2024, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Dienstag sind Einbrecher in Kiedrich an Beute gelangt. Im Zeitraum von Montag, 10:00 Uhr bis Dienstag, 11:00 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Eltviller Straße auf und gelangten auf diesem Wege in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie die Wohnräume, durchwühlten Schränke und andere Verschlussverhältnisse und stießen auf Schmuck und Uhren. Mit ihrer Beute machten sich die Einbrecher anschließend unbemerkt aus dem Staub.

Zeuginnen und Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus.

2. Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße - Mehrere Verletzte, Bundesstraße 54, Taunusstein - Bad Schwalbach, Dienstag, 22.10.2024, 16:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag stießen auf der Bundesstraße 54 zwischen Taunusstein und Bad Schwalbach ein Motorradfahrer und eine Autofahrerin frontal zusammen. Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Kölner auf seiner Yamaha die Bundesstraße von Bad Schwalbach-Hettenhain nach Taunusstein-Seitzenhahn, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und frontal mit dem Kia Rio einer 39-Jährigen aus Katzenelnbogen zusammenstieß. Der Motorradfahrer wurde schwer, die beiden Insassen des Pkw leicht verletzt. Der 72-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

3. Motorradfahrer stürzt und verletzt sich, Oestrich-Winkel, Schillerstraße, Dienstag, 22.10.2024, 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend stürzte in Oestrich-Winkel ein junger Motorradfahrer und verletzte sich. Der 16-Jährige aus Wiesbaden befuhr gegen 19:00 Uhr die Schillerstraße in Richtung Johannisberg als er in Höhe der Hausnummer 43 gegen eine bepflanze Fahrbahnverengung stieß und zu Fall kam. Dabei verletzte sich der Jugendliche und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad der Marke "Piaggio" entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

