PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Renitente Ladendiebin greift Mitarbeiter an +++ Verursacher von Ölspur gesucht +++ Besitzerin von Handtasche nach Diebstahl gesucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Renitente Ladendiebin greift Mitarbeiter an, Taunusstein-Hahn, Kleiststraße, Mittwoch, 23.10.2024, 17:50 Uhr

(jh)Am Mittwoch wurde eine Ladendiebin in Taunusstein gewalttätig gegenüber einer Mitarbeiterin. Die 40-jährige Wiesbadenerin hatte sich, ohne die Absicht zu bezahlen, an der Auslage eines Lebensmittelgeschäfts in der Kleiststraße bedient. Im Bereich des Haupteingangs stellte eine Mitarbeiterin des Marktes die Wiesbadenerin. Diese reagierte statt mit Einsicht mit Gewalt und schlug der Mitarbeiterin ins Gesicht. Das Sicherheitspersonal versuchte die 40-Jährige festzuhalten. Zwei zufälliger privat in dem Geschäft anwesende Polizeibeamte konnten die aggressive Ladendiebin schließlich fixieren. Zwei Mitarbeiter des Marktes wurden verletzt. Zudem entstand Sachschaden, da bei dem Fluchtversuch Diebesgut, welche die Wiesbadenerin zuvor entwendet hatte, zu Bruch gingen.

2. Verursacher von Ölspur gesucht, Geisenheim, Eibinger Weg/Rebenweg, Mittwoch, 23.10.2024, 17:25 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat ein unbekanntes Fahrzeug in Geisenheim auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern Öl verloren. Dies hatte eine aufwendige Reinigung zur Folge. Gegen 17:25 Uhr wurde der Polizei die knapp 600 Meter lange Ölspur im Bereich Rebenweg/Eibinger Weg gemeldet. Das verursachende Fahrzeug hatte den Spuren nach zu Urteilen im Eibinger Weg in Höhe der Hausnummer 9 für einen längeren Zeitraum gehalten. In diesem Bereich musste das Ordnungsamt Geisenheim gemeinsam mit dem Wasserwerk Rüdesheim mithilfe einer Spezialfirma das Erdreich abtragen, um ein Einsickern des Öls in dieses zu verhindern. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt nun in der Sache wegen Bodenverunreinigung und nimmt Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Besitzerin von Handtasche nach Diebstahl gesucht, Bad Schwalbach, Schmidtbergplatz, Mittwoch, 23.10.2024, 20:15 Uhr

(fh)Am Mittwochabend nahm die Polizei in Bad Schwalbach einen Dieb fest, der zuvor eine Handtasche gestohlen hatte. Gegen 20:15 Uhr wurde eine Streife der Polizei in die Gartenfeldstraße gerufen. Dort hatte ein aufmerksamer Zeuge einen Handtaschendieb gestellt. Vor Ort trafen die Beamten auf den Mitteiler sowie einen 28-jährigen Wiesbadener, welcher im Besitz einer fremden Handtasche war. Dieser hatte sich zuvor auf dem Schmidtbergplatz in Bad Schwalbach eine günstige Gelegenheit zu Nutze gemacht und einer auf einer Bank sitzenden Frau die Handtasche gestohlen. Bei seiner anschließenden Flucht war er jedoch von dem Zeugen verfolgt und gestellt worden. Der Dieb wurde zur Polizeistation gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Handtasche wurde sichergestellt und befindet sich derzeit bei der Polizei in Bad Schwalbach. Da sich die Besitzerin bislang noch nicht gemeldet hat, bittet die Polizei diese sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell