Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhr ein 29-Jähriger mit einem Leih-E-Scooter auf der Römerstraße in Richtung Franz-Knauff-Straße. Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kontrollierte den Mann gegen 02:30 Uhr an der dortigen Kreuzung. Im Gespräch fiel der Streife sofort ein starker Alkoholgeruch auf, welcher vom Fahrer ausging. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Daher musste der 29-Jährige auf der Wache eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

