POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Folgenschwerer Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6 (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 50-jähriger LKW-Fahrer auf das Wohnmobil eines 77-Jährigen auf. Der Fahrer des Wohnmobils hatte zuvor aufgrund des vor ihm anstauenden Verkehrs sein Fahrzeug anhalten müssen. Durch den Auffahrunfall wurde das Wohnmobil auf ein weiteres Wohnmobil und in der Folge auf einen Sattelzug geschoben. An drei der vier Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, welcher insgesamt auf über 200.000 Euro beziffert wird. Der 77-jährige Wohnmobilfahrer sowie seine 66-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung der Fahrzeuge musste die Autobahn in Richtung Mannheim für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Eine vollständige Fahrbahnfreigabe erfolgte kurz nach 16 Uhr. Es bildete sich in der Spitze ein Rückstau von rund zehn Kilometern.

