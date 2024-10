PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Wohnwagen aufgehebelt+++Urkundenfälschung im Bürgerbüro+++Bushaltestelle beschädigt+++Auseinandersetzung bei Kerb+++Rauchentwicklung+++Einbrecher machen Beute+++

Bad Schwalbach (ots)

+++ Wohnwagen aufgehebelt +++ Geisenheim, Kieserweg, 24.10.2024 - 25.10.2024, 18:30 Uhr - 14:30 Uhr Ein in dem dortigen Gartengrundstück abgestellter Wohnwagen wurde durch Aufhebeln der Wohnwagentür aufgebrochen. Aus dem Wohnwagen wurden ein Bildschirm und ein Stand Up Paddle Board im Gesamtwert von ca. 300EUR entwendet. Den Tätern gelang unbemerkt die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder den Verursachern geben können, nehmen Sie Kontakt mit der Polizeistation in Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 auf.

+++Urkundenfälschung im Bürgerbüro+++ Oestrich-Winkel, Paul-Gerhardt-Weg 1, 25.10.2024, 08:16 Uhr Ein 66-jähriger Mann, seine 47-jährige Frau und die 15-jährige Tochter suchten das Bürgerbüro in Oestrich-Winkel auf und beabsichtigten Reisepässe zu beantragen. Zur Legitimation legten sie gefälschte Ausweise und ein offensichtlich gefälschtes Schreiben der Stadt Oestrich-Winkel vor. Durch eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde das Schreiben der Stadt und die vorgelegten Ausweise als Fälschungen erkannt. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt. Die Familie muss sich nun einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung verantworten müssen.

+++Bushaltestelle in Idstein beschädigt+++ Am Samstag, den 26.10.2024, wurde um 00:12 Uhr durch eine Zeugin eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in Idstein, vor der Limesschule, beobachtet. Die Zeugin sah aus einiger Entfernung einen PKW an der Bushaltestelle und eine hell gekleidete Person neben dem Fahrzeug. Kurz darauf hörte sie wie mehrere Scheiben zu Bruch gingen. Die Person stieg wieder ins Fahrzeug ein und flüchtete. An der Bushaltestelle wurden vier Glasscheiben zerstört und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter: 06126-93940 zu melden.

+++Auseinandersetzung bei Kerb in Hünstetten-Bechtheim+++ Am Samstag, den 26.10.2024, um 01:45 Uhr, gab es eine körperliche Auseinandersetzung auf der Kerb in Hünstetten-Bechtheim. Im Dorfgemeinschaftshaus kam es zu verbalen Streitigkeiten unter mehreren Jugendlichen. Aufgrund dessen wurden alle Beteiligten von der Security der Halle verwiesen. Im Außenbereich schaukelte sich die Situation weiter hoch und endete in einer Schlägerei. Dabei wurden ein 19-jähriger und ein 32-jähriger im Gesicht verletzt. Beide wurden in einem nahegelegenen Krankenhause versorgt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Idstein unter: 06126-93940 zu melden.

+++Rauchentwicklung in Lidl-Markt Idstein+++ Am Samstag, den 26.10.2024, um 10:24 Uhr wurde, durch die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises, eine Rauchentwicklung im Lagerbereich des Lidl-Marktes in der Limburger Straße in Idstein gemeldet. Laut Erstmeldung, wurden durch das Personal bereits Räumungsmaßnahmen im Markt durchgeführt. Die Feuerwehr Idstein rückte mit starken Kräften zum Einsatz an. Nach der Begehung des Marktes durch die Feuerwehr, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Rauchentwicklung bezog sich lediglich auf den Serverraum des Marktes. Dort kam es, vermutlich durch einen technischen Defekt, zum Austritt von Rauch aus dem Server. Der Markt wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Es kam einsatzbedingt zur kurzfristigen Schließung des Marktes. Der Betrieb konnte im Anschluss wieder aufgenommen werden. Es entstanden keine Personenschäden. Der entstandene Sachschaden im Serverraum konnte noch nicht beziffert werden.

+++Einbrecher machen Beute+++ Am Samstag, den 26.10.2024, in der Zeit von 19:30 - 20:45 Uhr, kam es in Taunusstein-Neuhof, Zu den Quellen, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten durch das Einschlagen der Verglasung der Balkontür in das Haus. Im Inneren wurden drei Tresore aus der Verankerung gerissen und mit einem Trennschleifer "aufgeflext". Die Täter entwendeten unter anderem Schmuck im Wert von ca. 7.500EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000EUR geschätzt. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

