POL-EU: Baucontainer aufgebrochen

Dahlem (ots) - Am gestrigen Montag (26. August) kam es gegen 14.21 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 51 bei Dahlem. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Dahlem befuhr die Bundesstraße 51 aus Fahrtrichtung Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Rheinland-Pfalz. Vor dem Dahlemer befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus den Niederlanden samt Anhänger die Bundesstraße 51 in gleicher Fahrtrichtung. Bei dem ...

