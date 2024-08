Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Neuharlingersiel - Radfahrerin nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Der Fahrer eines Wohnmobils ist am Dienstagmorgen nach einem Unfall in Neuharlingersiel geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er gegen 8.50 Uhr auf der Straße Ostbense an der L5 und touchierte einen entgegenkommenden Lkw aus Oldenburg am Außenspiegel. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Wohnmobilist setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

Eine Radfahrerin ist am Dienstag nach einem Unfall in Neuharlingersiel unerlaubt davongefahren. Gegen 15.15 Uhr hielten eine 68-jährige Frau und ein 72-jähriger Mann im Bereich Ostbense Am Deich mit ihren Pedelecs vor einer Engstelle auf der Deichfahrbahn. Eine bislang unbekannte Frau wollte mit ihrem Pedelec die Engstelle passieren. Dabei kam es jedoch zur Kollision mit den beiden anderen Pedelec-Fahrern. Die 68-Jährige und der 72-Jährige wurden leicht verletzt. Die unbekannte Frau verließ unerlaubt den Unfallort. Sie wird beschrieben als etwa 1,70 Meter groß, Mitte 60 und von kräftiger Statur. Hinweise nimmt die Polizei Esens unter 04971 926500 entgegen.

