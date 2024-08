Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - In Schule eingebrochen

Am Sonntagmorgen wurde in eine Schule in Aurich eingebrochen. Derzeit unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Schulgebäude im Extumer Weg. Dort entwendeten sie unter anderem elektronische Geräte.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie zwei männliche Personen, augenscheinlich Jugendliche, gegen 9.15 Uhr vom Tatort flüchteten. Sie waren unterschiedlich groß, einer hatte eine hagere Statur, der andere war kräftig gebaut. Beide hatten einen hellen Teint und trugen dunkle Kapuzenpullover. Ein Jugendlicher hatte einen auffällig roten Beutel bei sich.

Die Polizei Aurich nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

