POL-AUR: Hinte - Autofahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wittmund - In Haus eingebrochen Am Wochenende sind Unbekannte in ein Haus in Wittmund eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam in ein Haus in der Stettiner Straße ein und durchwühlten die Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Diebesgut. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12.50 Uhr. Die Polizei Wittmund nimmt ...

