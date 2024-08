Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Rollerfahrer war betrunken

Aurich - Betrunkene Radfahrerin gestoppt

Norden - Radfahrer kollidierten

Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz /

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Rollerfahrer war betrunken

Einen betrunkenen Rollerfahrer hat die Polizei am Montag auf einem Parkplatz in Aurich gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 68-Jährigen einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Aurich - Betrunkene Radfahrerin gestoppt

Ein 28-jährige Radfahrerin ist am Montagabend in Aurich von der Polizei angehalten worden. Die Frau war im Bereich der Leerer Landstraße unterwegs und offenbar alkoholisiert. Vor Ort hatte sie einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Norden - Radfahrer kollidierten

Zwei Radfahrer sind am Montag in Norden kollidiert. Gegen 10.20 Uhr fuhr ein 23-Jähriger von einer Grundstückseinfahrt an der Wurzeldeicher Straße und bog nach links auf den Geh- und Radweg. Hierbei stieß er mit einer von links kommenden 69-jährigen Pedelec-Fahrerin zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Die Pedelec-Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Marienhafe - Unfallflucht auf Parkplatz

Bereits am Freitag kam es auf einem Parkplatz in Marienhafe zu einer Unfallflucht. Zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter vor einer Drogerie in der Rosenstraße mit seinem Fahrzeug einen schwarzen VW Touran. Der Wagen wurde an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

