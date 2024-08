Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Upgant-Schoot - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schoot - Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 72 in Upgant-Schott. Eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Emden fuhr gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße von Georgsheil in Richtung Marienhafe. Auf Höhe Siegelsumer Moorweg wollte sie nach ersten Erkenntnissen einen vorausfahrenden 51-jährigen VW-Fahrer aus Upgant-Schott überholen. Dieser bog offenbar zeitgleich nach links ab und sie stießen zusammen. Der VW wurde in einen Graben geschleudert. Die 24-jährige Motorradfahrerin und der 51-jährige VW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Maßnahmen vor Ort dauerten etwa anderthalb Stunden an. Die Fahrbahn war gegen 22 Uhr wieder frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell