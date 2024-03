Polizei Bochum

POL-BO: Nächtlicher Raub im Westpark - Polizei fahndet nach zwei unbekannten Tätern

Bochum (ots)

Ein Bochumer (27) ist am frühen Dienstagmorgen, 26. März, im Westpark in Bochum ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach zwei Tätern und sucht Zeugen.

Gegen 3.30 Uhr hielt sich der 27-Jährige in der Parkanlage an der Alleestraße auf, um dort Fotos mit seiner Digitalkamera zu schießen. In Höhe der dortigen Steigbrücke seien ihm dann zwei Männer entgegengekommen, die die Herausgabe seiner Kamera forderten. Dabei drohten sie auch mit einem Messer. Schließlich nahmen die Täter die Digitalkamera samt Stativ an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Bochumer blieb unverletzt.

Nach Zeugenangaben seien die Täter männlich, "südländischer Herkunft", schlank und etwa 25 bis 30 Jahre alt. Beide haben schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart.

Einer der Männer sei zwischen 165 und 170 cm groß und habe mit einem nicht näher beschriebenen Akzent gesprochen. Zur Tatzeit habe er ein weißes Basecap, eine rote College-Jacke, eine blaue Jeans und weiße Schuhe getragen.

Der andere sei schätzungsweise 185 cm groß. Dieser sei mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

