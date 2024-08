Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt Schlag gegen organisierte Drogenkriminalität in Aurich: Mehrere Beschuldigte festgenommen

Bild-Infos

Download

Aurich/Wittmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Polizei und Staatsanwaltschaft gelingt Schlag gegen organisierte Drogenkriminalität in Aurich: Mehrere Beschuldigte festgenommen

Mehrere Festnahmen und kiloweise Betäubungsmittel - das ist das vorläufige Ergebnis eines aktuellen Ermittlungsverfahrens von Polizei und Staatsanwaltschaft in Aurich.

Die Ermittlungen richten sich gegen eine Personengruppe, die im Verdacht steht, vornehmlich im Stadtgebiet Aurich gemeinschaftlichen Handel mit Drogen zu betreiben. Dieses Netzwerk konnte nun zerschlagen werden.

Am Donnerstag und Freitag erfolgten in der Auricher Innenstadt mehrere Festnahmen.

Nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen hielt die Polizei am Donnerstag ein verdächtiges Fahrzeug nach einer mutmaßlichen Beschaffungsfahrt in der Straße Am Ellernfeld an. In dem Fahrzeug fanden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten größere Mengen Amphetamin. Das Fahrzeug und die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Die beiden Insassen, eine 21-jährige Frau aus dem Landkreis Wittmund und ein 41-jähriger Mann aus Aurich, wurden vorläufig festgenommen.

Darüber hinaus wurden am Donnerstag und Freitag im Rahmen der Ermittlungen mehrere Wohnobjekte in der Innenstadt durchsucht. In einer der Wohnungen konnte auch ein 45-jähriger Beschuldigter angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Am Freitag nahmen die Beamtinnen und Beamten noch einen vierten Beschuldigten, einen 37-Jährigen aus Aurich, in einem Wohnhaus fest.

Die Ermittlungen in dem Verfahren werden aktuell weiter fortgeführt.

Insgesamt wurden im Rahmen der Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstag und Freitag nach ersten Auswertungen über fünf Kilogramm Amphetamin, mehr als zwei Kilogramm Marihuana sowie Ecstasy im dreistelligen Grammbereich beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden Hieb- und Stoßwaffen, eine fünfstellige Summe Bargeld und weitere Beweismittel aufgefunden.

Der 41-jährige Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen den 37-jährigen Beschuldigten, der am Freitag festgenommen wurde, lag bereits ein offener Haftbefehl vor. Auch er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die 21-jährige Frau aus dem Landkreis Wittmund und der 45-jährige Tatverdächtige aus Aurich wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen am Donnerstag wieder entlassen.

Die Einsatz- und Durchsuchungsmaßnahmen verliefen ohne Zwischenfälle.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell