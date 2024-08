Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - E-Scooter gestohlen

In der Mühlenstraße in Südbrookmerland ist am Sonntag ein E-Scooter gestohlen worden. Das Fahrzeug der Marke Ninebot wurde aus dem Fahrradständer an der Ecke Sandkamp entwendet. Die Tatzeit ist zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04942 204200 entgegen.

Aurich/Extum - Scheibe zerstört

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Aurich-Extum zu einer Sachbeschädigung. Um kurz nach Mitternacht zerstörten Unbekannte bei einem Elektromarkt im Dreekamp die Verglasung einer Tür und flüchteten. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Aurich. Am Dienstag zwischen 11.10 Uhr und 11.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf einem Parkplatz im Dreekamp einen weißen Hyundai Tucson. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04941 606215.

