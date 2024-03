Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Wohnhaus in Brand

Heldrungen (ots)

Am Montag berichtete die Polizei über einen Wohnhausbrand in Heldrungen. Das Feuer war am Morgen in dem Einfamilienhaus in der Straße Waldschlösschen ausgebrochen. Nach Beendigung der mehrstündigen Löscharbeiten durch die Feuerwehr, konnte das Gebäude zunächst nicht betreten werden. Es musste schrittweise abgetragen werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5732802

Am Montagnachmittag wurde schließlich eine leblose Person in dem Wohnhaus aufgefunden. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität der Person dauern an. Die Kriminalpolizei ermittelt außerdem zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell