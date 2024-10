PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Flucht vor der Polizei +++ Eingangstür hält Einbrechern stand +++ Fahrzeug auf Supermarktparkplatz zerkratzt +++ Unfall auf der Autobahn führt zu Stau

Bad Schwalbach (ots)

1. Flucht vor der Polizei, Wiesbaden, Schönbergstraße, Montag, 28.10.2024, 21.36 Uhr

(jh)Am Montagabend ist in Wiesbaden ein Mann mit seinem PKW vor der Polizei geflüchtet. Gegen 21.20 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in einem Supermarkt in der Schönbergstraße zu Streitigkeiten gekommen war. Ein Mann sei dabei aggressiv gegenüber den Mitarbeitern des Marktes aufgetreten. Als die Polizei vor Ort eintraf, saß der Mann in seinem VW Polo und hatte die Türen verriegelt. Auf Ansprache reagierte er nicht, sondern trat die Flucht an. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Fahrer flüchtete über die Hohe Wurzel vorbei am Taunus Wunderland in Richtung Schlangenbad sowie Eltville, bevor er von dort aus über die Weinberge erneut den Weg in Richtung Wiesbaden einschlug. Zwischenzeitlich geriet das Fahrzeug aus dem Sichtfeld der Polizei. An seiner Wohnanschrift in Wiesbaden angekommen lief der Fahrer in seine Wohnung, bevor er durch Polizeikräfte hätte festgenommen werden können. Die Staatsanwaltschaft lehnte eine Durchsuchung der Wohnung ab. Da der Fahrer auf seiner Flucht mehrere rote Ampeln überfuhr, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war sowie durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben könnte, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeuginnen und Zeugen, welche möglicherweise selbst durch die Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2262 in Verbindung zu setzen.

2. Eingangstür hält Einbrechern stand, Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Festgestellt: 28.10.2024

(fh)In den vergangenen Tagen hebelten Einbrecher erfolglos an einer Hauseingangstür in Taunusstein-Wehen. Am gestrigen Montag wurden die Hebelspuren an dem Mehrparteienhaus in der Straße "Zum Schwimmbad" festgestellt und die Polizei informiert. Die ersten Ermittlungen zeigten, dass die Täter an der Tür gescheitert und demnach nicht ins Haus gelangt waren. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zu dem Einbruchsversuch werden unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

3. Fahrzeug auf Supermarktparkplatz zerkratzt - 3.000 Euro Schaden, Taunusstein-Wehen, Weiherstraße, Montag, 28.10.2024, 14:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag haben Unbekannte in Taunusstein-Wehen in einem unbeobachteten Moment ein Fahrzeug erheblich zerkratzt. Gegen 14:15 Uhr parkte der Besitzer eines schwarzen Ford Ranger seinen Pickup auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Weiherstraße und ging kurz einkaufen. Nur wenige Minuten später fand er sein Fahrzeug mit komplett zerkratzter Fahrerseite vor. Die Verursacher hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.000 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung werden von der Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

4. Sprinter kollidiert mit LKW, Idstein, Bundesautobahn 3, Dienstag, 29.10,2024, 7 Uhr

(cw)Ein größerer Verkehrsunfall verursachte am Dienstagmorgen einen Stau auf der Bundesautobahn 3 bei Idstein. Zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg fuhr gegen 7:00 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter auf den Anhänger eines Sattelzugs auf. Dabei entstand an dem Mercedes ein erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront, auch der Anhänger wurde beschädigt. Der Kastenwagen war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Ursächlich für den Verkehrsunfall ist nach ersten Ermittlungen die Unaufmerksamkeit des Sprinter-Fahrers. Glücklicherweise wurde der 31-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. Der Verkehr staute sich im Berufsverkehr zeitweise auf über 11 Kilometer.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell