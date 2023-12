Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Lagerhalle/VW Golf aufgebrochen

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte sind über ein Fenster innerhalb der letzten Woche gewaltsam in eine Lagerhalle einer Firma in der Straße Auf der Koppel eingebrochen. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schränke und Regale. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand allerdings nichts. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

De Heckscheibe eines VW Golf zerstörte ein unbekannter Täter zwischen Dienstagabend, 20:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 13:55 Uhr. Das Auto stand in diesem Zeitraum in der Straße Listermühle geparkt. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurden ein Laptop und der Fahrzeugschein entwendet. Die Polizei warnt eindringlich davor Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell