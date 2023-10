PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Vermisste Frau aus Oberursel kehrte selbstständig zurück

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Die seit Sonntagvormittag aus einer Klinik in Oberursel vermisste Frau Hecklau-Denker kehrte in der Nacht auf Montag aus eigener Veranlassung in die Klinik zurück.

Für eine ärztliche Untersuchung wurde sie ins Krankenhaus gebracht.

