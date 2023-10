Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Ein vergleichsweise ruhiges Wochenende ist zu Ende. Insgesamt 58 Vorgänge wurden letzten Endes aufgenommen und bearbeitet. Darunter fielen 19 Strafanzeigen, 7 Verkehrsunfälle und 32 so genannte "sonstige Vorgänge". Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder entlaufene Tiere. Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Höhe der Ortslage Bruchweiler. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich durch Bruchweiler und kam aus bislang unbekannten Gründen auf die andere Fahrspur. Zwei ihm entgegenkommende Autofahrer versuchten noch auszuweichen, konnten aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde zum Glück niemand verletzt. Trotz Kollision entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die unterstützenden Kollegen der Polizei Morbach angehalten werden. Ein Drogenschnelltest reagierte später auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Im Verlauf des vergangenen Samstag kam es im Bereich der Tiefensteiner Straße in Idar-Oberstein zu einem Diebstahl aus einem Fahrzeug und in der Layenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

In beiden Fällen wurde bereits eine Pressemeldung gefertigt. Dennoch sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Taten geben können.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Idar-Oberstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell