POL-FR: Pfaffenweiler: Einbruch in Feuerwehr-Gerätehaus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Mit ihrem Mercedes befuhr am Mittwoch, 23.10.2024 gegen 13.10 Uhr eine 20 Jahre alte Frau die A 98 in Richtung Weil und beabsichtigte beim Autobahndreieck Weil am Rhein auf die Autobahn in Richtung Basel aufzufahren. Im Kurvenbereich soll zeitgleich ein silberner Kombi mit überhöhter Geschwindigkeit von links über die Sperrfläche die 20-jährige ...

