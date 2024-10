Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall bei Rettungswageneinsatz - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Bei einem Rettungseinsatz parkte am Dienstag, 22.10.2024 gegen 12.00 Uhr ein Rettungswagen im Alemannenweg am Straßenrand, halbseitig auf dem Gehweg. Gegenüber der Straße parkte ordnungsgemäß ein weiteres Fahrzeug am Straßenrand. Dadurch verengte sich die Restfahrbahn. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr in der verengten Fahrbahn zwischen den beiden Fahrzeugen durch und beschädigte beide Fahrzeuge. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dieser müsste den Unfall akustisch sowie auch taktil bemerkt haben. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro, am anderen Fahrzeug, ein VW Caddy, 1500 Euro. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein (07621/15000) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich zu melden.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell