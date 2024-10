Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall mit Rollerfahrer, ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Mit seinem Dacia befuhr am Mittwoch, 23.10.2024 gegen 12.40 Uhr ein 67 Jahre alter Mann die Heldelingerstraße und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Rollerfahrer zu überholen. Unmittelbar vor der Vogesenstraße bog er vermeintlich noch vor der Vollendung des Überholvorgangs nach rechts in die Vogesenstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem 61 Jahre alten Rollerfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Dacia entstand Sachschaden von rund 3000 Euro, am Roller 1000 Euro.

md/ts

