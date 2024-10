Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch mitten am Tag in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich am Dienstag, 22.10.2024 zwischen 13.50 Uhr und 15.20 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Edmund-Schweizer-Straße in Rheinfelden. Der oder die Täter drangen über die Wohnungstüre ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde steht abschließend noch nicht fest. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Edmund-Schweizer-Straße gemacht haben, sich zu melden.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell