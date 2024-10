Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Verbranntes Essen ruft Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Brand in einem Hochhaus wurde der Polizei am Donnerstag, 24.10.2024 gegen 01.20 Uhr aus der Straße "Hörnle" gemeldet. Da knapp 100 Personen in dem Wohnhaus gemeldet sind, rückte der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzwägen und die Feuerwehr mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften aus. Vor Ort konnte die Wohnung, aus welcher Rauch austrat, lokalisiert werden. Es stellte sich heraus, dass ein Bewohner sein Essen in der Pfanne anbrennen ließ und daher die Rauchentwicklung daher resultierte. Es wurde niemand verletzt. An der Wohnung entstand kein Sachschaden.

md/ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell