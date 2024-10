Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Aggressiver Autofahrer bedroht Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 22.10.2024, gegen 11.40 Uhr bedrohte ein 35-jähriger Mann einen Fahrradfahrer am Scherrerplatz in Freiburg-Haslach.

Der Fahrer eines grauen VW Touran hatte verbotswidrig mehrere, verkehrsbedingt an der roten Ampel wartende Fahrzeuge, überholt und war über Rotlicht gefahren. Im Kreuzungsbereich stieg der etwa 35-jährige Mann aus und schrie einen dort wartenden, älteren Fahrradfahrer an. Aufgrund des aggressiven Auftretens ergriff der Fahrradfahrer die Flucht.

Das Polizeirevier Freiburg Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die das Verhalten des VW Fahrers gesehen haben.

