Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall an Fußgängerüberweg - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 18:50 Uhr, ist es in Bad Säckingen im Kreuzungsbereich Untere Flüh und Zähringer Straße, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin gekommen. Die 38jährige Autofahrerin kam von der Zähringer Straße und wollte ihre Fahrt nach links in die Straße Untere Flüh fortsetzten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der 81jährigen Fußgängerin, welche sich auf dem angrenzenden Fußgängerüberweg der Unteren Flüh befunden haben soll. Durch den Zusammenstoß kommt die 81-Jährige zu Fall und verletzt sich. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) bittet mögliche Zeugen, sich zu melden

