Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Auto kommt von Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 19.00 Uhr, ist auf der L 171 in Bonndorf, Höhe Industriegebiet, ein 21jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der aus Richtung Münchingen kommende Fahrzeuglenker kam aus noch unbekannter Ursache von der Straße ab, beschädigte einen Bauzaun und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 21-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Vor Ort war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell