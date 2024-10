Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Unfall mit zwei Verletzten - B 314 zeitweise voll gesperrt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 22.10.2024, gegen 15:00 Uhr, ist es auf der B 314 in Stühlingen, Höhe Eberfingen zu einem Unfall mit zwei Beteiligten gekommen. Eine 58jährige Pkw-Lenkerin mit Anhänger wollte von der Zollstraße aus Richtung Eberfingen kommend nach links in die Bundesstraße einfahren. Hierbei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem bevorrechtigten 51jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter, welcher in Richtung Wutöschingen unterwegs war. Die 58-jährige Beteiligte und ein 36 Jahre alter Mitfahrer im Mercedes Sprinter wurden verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße musste gesperrt werden. Die verunfallten Fahrzeuge wurden geborgen. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell