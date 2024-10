Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Körperliche Auseinandersetzung auf dem Festplatz - Polizei ruft mögliche Zeugen auf

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 19.10.2024, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, sollen auf dem Festplatz in Bad Säckingen mehrere Personen einen Festplatzbesucher körperlich angegangen und verletzt haben. Ein 18jähriger Festbesucher befand sich auf dem Festplatz in der Austraße, als er von einem männlichen Unbekannten zunächst mit Steinen beworfen worden sein soll. Als er diesen zur Rede stellen wollte, sei er von dem Unbekannten und zwei weiteren männlichen Personen körperlich angegangen worden. Während der körperlichen Auseinandersetzung sei der 18-Jährige im Bereich einer dortigen Treppe zu Boden gestürzt. Noch am Boden liegend wäre es zu weiteren Attacken gegen den Körper gekommen. Es gelang dem Geschädigten sich zu befreien. Die Täter flüchteten und sollen die am Boden liegende Tasche des Geschädigten mitgenommen haben. Die Tasche ist mittlerweile wieder im Besitz des Geschädigten. Aus der Tasche sollen mehrere Gegenstände fehlen. Bei den unbekannten Angreifern soll es sich um männliche Jugendliche/Heranwachsende handeln. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet mögliche Zeugen, sich unter 07761 934-0 zu melden.

