Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizeibeamter nach Verkehrskontrolle verletzt

Finnentrop (ots)

Beamte der Polizeiwache Attendorn wollten am Mittwochmittag (11.09.2024) den Fahrer eines Motorrollers mit "MK"-Kennzeichen kontrollieren. Das Fahrzeug war ihnen gegen 12:00 Uhr in der "Bamenohler Straße" aufgefallen, weil der Beifahrer keinen Sicherheitshelm trug. Der 15-jährige Fahrer des Leichtkraftrades folgte jedoch den Haltesignalen der Polizeibeamten nicht und versuchte stattdessen, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Seine Fahrt endete schließlich auf einem Grundstück, welches umfriedet war. Der ebenfalls 15-jährige Beifahrer hatte zuvor einen kurzen Moment des Stillstandes zum Absteigen genutzt. Anstatt in dieser "Sackgasse" jetzt seinen Fluchtversuch ebenfalls zu beenden steuerte der Fahrer mit seinem Zweirad auf die Polizeibeamten zu. Diese hatten mittlerweile ihren Streifenwagen verlassen und forderten den Fahrer in der Hofeinfahrt mit Rufen und Gestiken zum Anhalten auf. Der junge Mann fuhr jedoch weiter. Während der Vorbeifahrt kam es zum Kontakt zwischen seinem Fahrzeug und einem der Polizeibeamten. Der Jugendliche verlor hierdurch die Kontrolle und stürzte mit seinem Motorroller. Er verletzte sich leicht, benötigte jedoch zunächst keine ärztliche Behandlung. Der Beamte wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich wenig später eigenständig im Krankenhaus in ärztliche Behandlung. Abschließend konnte auch geklärt werden, warum der 15-Jährige sich für eine Flucht entschieden hatte: Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Der Jugendliche wird sich jetzt in einem Strafverfahren auch wegen einiger anderer Tatbestände verantworten müssen.

