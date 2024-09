Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerfahrer nach Unfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Dienstagmorgen (10.09.2024) um 05:50 Uhr in Heggen. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Motorroller den Kreisverkehr "Attendorner Straße/Hauptstraße". Als ein 56-Jähriger mit seinem LKW in den Kreisverkehr einfuhr, versuchte der Rollerfahrer eine Kollision noch zu verhindern. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Motorroller entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

