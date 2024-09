Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Hünsborn

Wenden-Hünsborn (ots)

Am 11.09.2024 gegen 14:09 Uhr kam es in Wenden-Hünsborn zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 60-Jährige Hünsbornerin befuhr die Wallstraße in Fahrtrichtung Dreikönigsstraße. Im Kreuzungsbereich Westfälische Straße / Wallstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-Jährigen Hünsbornerin. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKW im Kreuzungsbereich, wodurch der PKW der Unfallverursacherin auf die linke Fahrzeugseite kippte. Die Unfallverursacherin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Sie wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen. Der Kreuzungsbereich wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell