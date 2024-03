POL-PPWP: Mit knapp 2 Promille auf dem Rad unterwegs

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Polizei wurden am Mittwochabend, 20. März, gegen 21 Uhr, drei randalierende Männer am Kreisel in Trippstadt gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen 22-, 29- sowie 32-Jährigen an. Alle Männer standen offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen fand die Streife ein kleines Tütchen mit einer weißen Substanz. Des Weiteren führte der 29-Jährige einen Schlagstock mit sich. ...

