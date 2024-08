POL-NE: Motorradfahrer wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Neuss (ots) - Zwei Unbekannte sind am Dienstag (20.08.), gegen 17:35 Uhr, in die Lagerhalle einer Firma an der Welserstraße in Uedesheim eingedrungen. Als ein Wachmann die Männer ansprach, stießen ihn einer der Eindringlinge zu Boden. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Ob aus der Lagerhalle etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Der 39 Jahre alte Mitarbeiter eines ...

mehr