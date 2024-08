Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte dringen in Lagerhalle ein

Neuss (ots)

Zwei Unbekannte sind am Dienstag (20.08.), gegen 17:35 Uhr, in die Lagerhalle einer Firma an der Welserstraße in Uedesheim eingedrungen. Als ein Wachmann die Männer ansprach, stießen ihn einer der Eindringlinge zu Boden. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Ob aus der Lagerhalle etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Der 39 Jahre alte Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde leicht verletzt.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

männlicher Schwarzer, circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, sehr schlanke Statur, kurze lockige schwarze Haare, dunkle Regenjacke, dunkle Jeanshose, dunkles Basecap, Schuhe der Firma Nike

männlicher Schwarzer, circa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, normale Statur, kurze lockige schwarze Haare, kurzer dunkler Oberlippen- und Wangenbart, weißes T-Shirt, blaue Jeanshose

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell