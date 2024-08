Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mehrere Jugendliche schlagen auf zwei 13-Jährige ein

Meerbusch (ots)

Am Montag (19.08.) fuhren zwei Meerbuscher mit der Bahnlinie U76 von Düsseldorf bis zur Haltestelle Hoterheide. Bereits während der Bahnfahrt fielen ihnen vier Jugendliche auf, welche sich in ihrer Nähe befunden haben. Als die beiden 13-jährigen Freunde, gegen 18:43 Uhr, aus der U-Bahn ausstiegen, folgten die Unbekannten ihnen. Die beiden wechselten mehrmals die Straße, doch am Kreisverkehr am Bahnhofsweg in Höhe zum Fußweg der Theodor-Heuß-Straße wurde einer der Freunde, gegen 18:55 Uhr, von einem der Unbekannten angegriffen und mehrmals geohrfeigt. Auch als er am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingeschlagen. Der andere Meerbuscher wollte seinem Freund helfen, dabei mischten sich zwei weitere der Gruppe ein. Auch er bekam während der Auseinandersetzung mehrere Schläge in sein Gesicht. Die vierte Person der Gruppe beteiligte sich nach ersten Erkenntnissen nicht an der Auseinandersetzung.

Die beiden Jungen konnten in ein Restaurant an der Straße "Am Bahnhofsweg" flüchten.

Während der Schlägerei wurden mehrere Passanten sowie Autofahrer auf das Geschehen aufmerksam.

Drei von den vier gesuchten Personen können wie folgt beschrieben werden: Eine Person sei circa 170 Zentimeter groß, habe ein osteuropäisches Erscheinungsbild und trug eine beige Kappe. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte eine grüne Vape (E-Zigarette) dabei. Sein blaues T-Shirt habe ein großes weißes oder beiges Emblem aufgedruckt. Das Emblem sei ein Stern gewesen. Die andere Person trug eine Kappe mit buntem Rand und ein weißes T-Shirt oder Trikot. Das Erscheinungsbild wurde als südosteuropäisch beschrieben. Die Person, welche sich nicht an der Auseinandersetzung beteiligte, hatte dunkle Haare und Sommersprossen und trug schwarze Kleidung. Sein Aussehen wurde als Deutsch beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachten haben. Wer Hinweise zur Identität der gesuchten Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02131-3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell