POL-NE: Neusser händigt Bankkarte aus

Neuss (ots) - Weil ein 34 Jahre alter Mann aus Münster von einer Internetbekanntschaft mehrere Mobiltelefone erwerben wollte, hat er sich am Montag (19.08.), gegen 22:30 Uhr, mit dem Fremden am Theodor-Heuss-Platz getroffen. Der Unbekannte bedrohte den Münsteraner plötzlich mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Nach dem Vorfall flüchtete der Täter zu Fuß über die Further Straße in Richtung ...

mehr