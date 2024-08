POL-NE: Unbekannter erpresst Herausgabe von Bargeld

Dormagen (ots) - In Dormagen kam es am Montag (19.08.), gegen 07:30 Uhr, zu einem Zusammenstoß auf der Kreuzung Heinrich-Meising-Straße / Weilerstraße. Eine 59-jährige Dormagenerin befuhr mit ihrem Pedelec die Weilerstraße in Richtung Heesenstraße. Im Kreuzungsbereich kam ein Fahrzeug von links aus der Ulmenallee, welches mit ihr kollidierte. Der 60-jährige Fahrzeugführer, ebenfalls aus Dormagen, befuhr zuvor die Ulmenallee in Richtung Heinrich-Meising-Straße. Die ...

