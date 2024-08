POL-NE: Schlägerei in Schneiderei - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - Ein Zeuge konnte am Sonntag (18.08.), gegen 08:43 Uhr, an der Langenbachstraße / Ecke Schorlemerstraße eine unbekannte Person in einem Pkw beobachten, welcher diesen durchsuchte. Der 24 Jahre alte Tatverdächtige flüchtete kurze Zeit später in Richtung Langenbachstraße. In einem Gebüsch konnten die Beamten den flüchtigen Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Wie der Syrer in den Pkw gelangte, ist Teil der Ermittlungen. Er wurde zwecks weiterer ...

