POL-NE: Pkw in Neuss angegangen

Neuss / Dormagen (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Neuss und Dormagen zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden. In Neuss stürzte am Samstag (17.08.), gegen 13 Uhr, eine 63- jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Wierstraetweg. Wie es zu dem Sturz, bei dem sich die Neusserin schwer verletzte, gekommen ist, ist Bestandteil der Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen war kein anderer ...

mehr