POL-PPRP: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.01.2024), gegen 15:15 Uhr, war ein 28-Jähriger zu Fuß in der Hemshofstraße unterwegs und wollte diese an einem Fußgängerüberweg an der Einmündung zur Kurzen Straße queren. Ein 61-jähriger Autofahrer war auf der Hemshofstraße in Richtung Rheinuferstraße unterwegs und übersah den querenden Fußgänger. Er konnte dem Fußgänger zwar noch ausweichen, kollidierte hierbei jedoch mit einem Verkehrsschild, welches dem 28-Jährigen auf dem Kopf fiel. Der 28-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

