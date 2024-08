POL-NE: Zusammenstoß auf Kreuzung

Neuss (ots) - Am Montag (19.08.), gegen 17:45 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Schneiderei an der Niederwallstraße in Neuss und wollte seine abgegebene Kleidung abholen. Als diese ausgehändigt wurden, verweigerte der Unbekannte die Zahlung des Auftrags und schlug dem Mitarbeiter ins Gesicht. Ein weiterer Mann betrat das Geschäft und schlug ebenfalls auf den am Boden liegenden Herrn ein. Eine Zeugin eilte zur Hilfe ...

