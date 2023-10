Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Pfarrbüro und Fahrschule

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind im Laufe der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. Oktober, in die Räumlichkeiten eines Pfarrbüros an der Bettrather Straße sowie einer Fahrschule in Mülfort eingedrungen. In beiden Fällen nahmen die Täter Bargeld an sich.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Donnerstagmorgen zwei Sachverhalte auf, bei denen Unbekannte in Geschäftsräume eingebrochen waren: An der Bettrather Straße hatten sich die Täter Zugang zu einem Pfarrbüro verschafft, wo sie die Räume durchwühlten. Fündig wurden sie schließlich im Flur zur angrenzenden Kirche, wo sie Bargeld aus dem Opferstock der Gemeinde an sich nahmen. Auf der Mülgaustraße drangen Unbekannte gewaltsam in eine Fahrschule ein. Sie erbeuteten dort eine Geldkassette.

Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Objekten Spuren und ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (et)

