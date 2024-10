Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Autoreifen zerstochen - Messerstecher nach Zeugenhinweis ermittelt

Freiburg (ots)

Am Montag, 21.10.2024, gegen 13.00 Uhr, hat in Bad Säckingen, Bereich Klosterstraße/Bergseestraße, ein zunächst Unbekannter an einem geparkten Auto einen Reifen zerstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten, wodurch der tatverdächtige Reifenstecher im Alter von 70 Jahren ermittelt werden konnte. Eine entsprechende Strafanzeige folgt.

