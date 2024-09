Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollstuhlfahrer beraubt: Unbekannter kippt Rollstuhl nach hinten um und stiehlt Handtasche

Bremerhaven (ots)

Ein Rollstuhlfahrer wurde am Mittwochmorgen, 4. September, in Bremerhaven-Lehe beraubt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55-jährige Rollstuhlfahrer gegen 7.20 Uhr auf dem Gehweg an der Hökerstraße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung mit der Batteriestraße kam dem 55-Jährigen ein Mann entgegen. Als der Unbekannte vorbeigelaufen war, wurde der Rollstuhl plötzlich nach hinten umgestoßen. Der 55-Jährige kippte rücklings um und verletzte sich hierbei leicht. Der Unbekannte ergriff in diesem Augenblick eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten, Geldbeutel und Schlüssel des Rollstuhlfahrers und lief hiermit davon. Da der 55-Jährige um Hilfe rief, kamen Passanten hinzu und halfen ihm wieder in den Rollstuhl.

Als wenig später die Polizei hinzugezogen wurde und den Sachverhalt aufnahm, stellte sich heraus, dass der unbekannte Täter offenbar bereits mit der EC-Karte des 55-Jährigen Geldbeträge abgehoben hatte. Die tatverdächtige Person wird als ca. 25 Jahre alter Mann mit dunklem Vollbart beschrieben. Er trug offenbar ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Dreiviertelhose und ein schwarzes Cap. Hinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3221 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell