POL-FR: Schönau: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten und 12000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von Wembach kommend befuhr am Dienstag, 22.10.2024 gegen 14.30 Uhr ein 71 Jahre alter Mann mit seinem Fiat die Friedrichstraße in Richtung Todtnau. Vor ihm fuhr ein Suzuki, welcher verkehrsbedingt abbremsen musste. Dieses bemerkte der 71-jährige zu spät und fuhr auf den Suzuki auf. Die 64 Jahre alte Suzuki-Fahrerin und auch der 71-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Am Fiat entstand Sachschaden von rund 4000 Euro, am Suzuki 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

