Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Anger - 17-jähriger Tatverdächtiger nach Einbruch in Gewahrsam genommen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (25.08., 00.10 Uhr) einen 17-jährigen Tatverdächtigen fest, nachdem dieser in einen Lebensmittelmarkt an der Straße Am Anger eingebrochen war. Zuvor hatte der Jugendliche den Alarm des Überwachungssystems ausgelöst. Um in den Markt zu gelangen, hatte er ein Fenster eingeschlagen.

Polizeikräfte umstellten das Gebäude. Anschließend durchsuchten Beamte mit einem Polizeidiensthund den Markt. Als der 17-Jährige hierbei durch einen Notausgang aus dem Gebäude flüchtete, konnte er durch die Kräfte der Umstellung in Gewahrsam genommen werden. Da der Jugendliche sich zunehmend aggressiv verhielt, blieb er bis zum Morgen im polizeilichen Gewahrsam. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell