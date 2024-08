Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Industriestraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Unbekannte Täter sind am Samstagabend (24.08., 21.15 Uhr) in ein Feinkostgeschäft an der Industriestraße eingebrochen. Durch ein Überwachungssystem konnte die Tatzeit eingegrenzt werden. Die Einbrecher hatten ein Fenster eingeschlagen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell